Infortunio Noa Lang, il Galatasaray si rivolge alla UEFA per ottenere un risarcimento

Il Galatasaray sta valutando di intraprendere azioni legali dopo il grave infortunio subito da Noa Lang nell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Liverpool.

Il direttore sportivo del club, Eray Yazga, ha confermato che la società di Istanbul ha già presentato un reclamo all’UEFA e che è in preparazione una richiesta di risarcimento. L’ala olandese si è gravemente ferita al pollice urtando un pannello pubblicitario nel finale di partita, rendendo necessaria un’operazione immediata. I giallorossi non nascondono la loro determinazione a ottenere giustizia. "Se la nostra richiesta non verrà accolta, potremmo intraprendere azioni legali", ha dichiarato Yazga in un comunicato diffuso da HTSpor.

La vicenda si aggiunge a un periodo già complicato per il Galatasaray, alle prese con l’infortunio di Victor Osimhen e con un calendario fitto in Süper Lig, dove la squadra è attesa dal difficile scontro il Trabzonspor e non può commettere passi falsi per non permettere al Fenerbahce di accorciare.