Noa Lang e Lorenzo Lucca salutano Napoli: i due in partenza questa sera per Turchia e Inghilterra
Come vi avevamo raccontato nelle scorse ore, il trasferimento di Noa Lang dal Napoli al Galatasaray era oramai solo questione di dettagli. E quindi di poche ore. Dettagli che sono stati definiti proprio in questi minuti, col giocatore olandese che si trasferirà in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che potrebbe toccare i 30 milioni di euro.
Lo stesso Lang ha già trovato l'accordo col club di Istanbul ed è in partenza già questa sera per la Turchia, come racconta Sky Sport. Non solo Lang però, visto che in queste ore anche Lorenzo Lucca lascerà il Napoli per volare in Inghilterra dove sosterrà le visite mediche nella giornata di domani prima di firmare il suo nuovo contratto col Nottingham Forest.
Il club di Premier League, nelle scorse ore, aveva trovato tutti gli accordi del caso sia col giocatore che con il Napoli che dalla sua cessione incasserà subito 2 milioni di euro per il prestito più eventuali altri 35 tramite il diritto di riscatto.