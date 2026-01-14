Non c'è Conte, Neres sì (dalla panca): il Napoli alla prova Parma tra entusiasmo e rotazioni

Una brutta e una bella notizia nella marcia di avvicinamento al Sassuolo. Arriva la stangata per Antonio Conte. Il Giudice Sportivo ha inflitto al tecnico del Napoli due giornate di squalifica e un’ammenda di 15mila euro dopo l’espulsione rimediata al 71’ di Inter-Napoli per le proteste furiose in occasione del rigore assegnato ai nerazzurri per il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. In panchina, nel recupero della 16ª giornata, siederà quindi Cristian Stellini.

Gli azzurri tornano in campo oggi alle 18:30 al Maradona contro il Parma di Carlos Cuesta, 14° in classifica. Dopo la prestazione maiuscola contro la capolista, l’obiettivo è dare continuità evitando sottovalutazioni, soprattutto dopo il precedente con il Verona.

La bella (notizia) riguarda David Neres: la caviglia non dà più problemi e il brasiliano tornerà tra i convocati. Probabile partenza dalla panchina, ma non è escluso un impiego per far rifiatare Politano. Meno rosea la situazione di Anguissa, frenato da una lombalgia che non dovrebbe però incidere sui tempi di recupero: il rientro è atteso almeno per la trasferta di Torino con la Juve.

Conte prepara alcune rotazioni nel 3-4-2-1. In porta, con Meret di nuovo ai box, conferma per Milinkovic-Savic. In difesa Di Lorenzo arretra accanto a Rrahmani e Buongiorno (dentro per lo squalificato Juan Jesus). Sulle corsie Mazzocchi a destra e Olivera a sinistra per dare un turno a Spinazzola. In mezzo intoccabili Lobotka e McTominay. Davanti Hojlund, con Politano e Lang sulla trequarti. Neres torna disponibile, sì, ma solo dalla panchina: comunque una freccia in più per la corsa del Napoli.