Torino-Lazio 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis (23’ st Ilic), Prati (39’ st Tameze), Obrador (28’ st Nkounkou); Vlasic; Zapata (28’ st Casadei), Simeone (39’ st Kulenovic). A disp.: Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Anjorin, Pedersen, Adams, Njie. All.: D’Aversa
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (20’ st Nuno Tavares); Belahyane (1’ st Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Cancellieri (20’ st Isaksen), Ratkov (1’ st Noslin), Zaccagni (36’ st Dia). A disp.: Furlanetto, Motta, Lazzari, Patric, Farcomeni, Przyborek. All.: Sarri
Arbitro: Abisso
Marcatori: 21’ Simeone (T), 53’ Zapata (T)
Ammoniti: Gineitis (T), Vlasic (T), Tameze (T), Kulenovic (T); Nuno Tavares (L)