Non solo il Dibu Martinez, l'Inter continua a monitorare Vicario per l'estate

Yann Sommer non sarà il portiere dell'Inter la prossima stagione. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il club nerazzurro sta lavorando per il futuro e pensa concretamente al nome di un giocatore che attualmente milita in Premier League. Il preferito però non sembra essere il Dibu Martinez, contrariamente a quanto trapelato nelle ultime ore, ma Guglielmo Vicario del Tottenham.

L'estremo difensore ex Empoli è monitorato da mesi ed è più giovane del collega dell'Aston Villa, aspetto che non può essere considerato secondario da parte della dirigenza, che ha come diktat da parte di Oaktree quello di puntare sui giovani. D'accordo, nemmeno l'italiano è ormai più agli inizi della carriera, ma considerando il fatto che è un portiere ha certamente ancora diversi anni al top.

Già in passato Vicario è stato vicino all'Inter, proprio prima di trasferirsi agli Spurs. In carriera vanta 105 presenze con il Tottenham, 89 gare con il Venezia, 71 partite con l'Empoli, 39 apparizioni con il Perugia, 30 gettoni con il Fontanafredda e 7 match con il Cagliari. Inoltre è sceso in campo 5 volte con l'Italia. Già, pure il fatto che sia un nazionale azzurro è un fattore ulteriore che gli ha fatto guadagnare punti sul Dibu Emiliano Martinez.