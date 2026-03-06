Primo contatto per il portiere. Tuttosport in prima pagina: "La Juve chiama Vicario"
"La Juve chiama Vicario". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sul mercato. I bianconeri avrebbero avviato i primi contatti con l'ex Empoli, che sarebbe pronto a lasciare il Tottenham. Il club londinese valuta il portiere sui 20-25 milioni di euro, una cifra che la Juve sarebbe disposta a spendere viste le necessità tra i pali. Attenzione però alla concorrenza di Inter e Roma, che seguono la situazione da vicino. In difesa, invece, i biaconeri accelerano per Senesi.
TORINO - In primo piano anche il Torino, che questa sera inaugurerà la ventottesima giornata di Serie A. I granata infatti dalle 20.45 saranno ospiti del Napoli, puntando a un nuovo risultato positivo. L'era D'Aversa infatti è iniziata al meglio per il Toro, che nell'ultimo turno si è imposto 2-0 sulla Lazio. Il tecnico proverà a chiudere il prima possibile il discorso salvezza contro l'amico Conte, cercando ovviamente di strappare anche una conferma come allenatore del Torino.
DERBY - In prima pagina pure il derby di Milano, che domenica sera vedrà sfidarsi Milan e Inter. Il Diavolo proverà a trovare un'altra vittoria in campionato, portando il margine dai nerazzurri a -7 per tenere vive le chance Scudetto. Discorso diverso per l'Inter, che in caso di vittoria sul Milan ipotecherebbe anche il tricolore, visto che si porterebbe a +13.
