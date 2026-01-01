Juventus, primi contatti per Vicario. Costa meno di Carnesecchi e vuole tornare in Italia

Guglielmo Vicario è più che mai deciso a tornare quanto prima in Italia. L’arrivo sulla panchina degli Spurs dell’ex sergente bianconero, Igor Tudor, non ha placato la sua nostalgia. Semmai, l’ha acuita, dal momento che dall’Inghilterra filtrano indiscrezioni su un rapporto non proprio idilliaco tra i due. Tuttosport parla del forte interesse della Juventus nei confronti dell'estremo difensore italiano: il primo contatto - esplorativo - tra le parti c’è stato. Anche perché la Juve, decisa a rimettere mano in estate al parco portieri, non può permettersi di arrivare a giugno senza avere le idee chiare.

Rivoluzione in vista per la porta

Di Gregorio è diretto verso la Premier, dove gli estimatori non mancano. Discorso simile per Mattia Perin, già vicinissimo all’addio nella finestra di gennaio. Ma in estate - Pinsoglio escluso, che ha appena rinnovato fino al 2027 - tra i pali andrà in scena una rivoluzione fatta e finita. La richiesta per il suo cartellino è pari a una ventina di milioni. Cifra in linea con le disponibilità della Juventus che, appunto, confida di raccogliere un gruzzoletto dalle cessioni di Perin e Di Gregorio.

Osservato speciale Carnesecchi. Piace all'Inter, ma ha mercato all'estero

Come già anticipato da TMW, il preferito sarebbe comunque l'atalantino Marco Carnesecchi. La squadra mercato bianconera è frenata però dalle richieste altissime dell’Atalanta, che non pare disposta a scendere sotto i 35 milioni di euro. Sullo sfondo resta poi l’ipotesi Alisson - anche lui seguito dall’Inter - destinato a lasciare il posto nella prossima stagione a Mamardashvili.