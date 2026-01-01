Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, primi contatti per Vicario. Costa meno di Carnesecchi e vuole tornare in Italia

Juventus, primi contatti per Vicario. Costa meno di Carnesecchi e vuole tornare in ItaliaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 09:32Serie A
Simone Lorini

Guglielmo Vicario è più che mai deciso a tornare quanto prima in Italia. L’arrivo sulla panchina degli Spurs dell’ex sergente bianconero, Igor Tudor, non ha placato la sua nostalgia. Semmai, l’ha acuita, dal momento che dall’Inghilterra filtrano indiscrezioni su un rapporto non proprio idilliaco tra i due. Tuttosport parla del forte interesse della Juventus nei confronti dell'estremo difensore italiano: il primo contatto - esplorativo - tra le parti c’è stato. Anche perché la Juve, decisa a rimettere mano in estate al parco portieri, non può permettersi di arrivare a giugno senza avere le idee chiare.

Rivoluzione in vista per la porta
Di Gregorio è diretto verso la Premier, dove gli estimatori non mancano. Discorso simile per Mattia Perin, già vicinissimo all’addio nella finestra di gennaio. Ma in estate - Pinsoglio escluso, che ha appena rinnovato fino al 2027 - tra i pali andrà in scena una rivoluzione fatta e finita. La richiesta per il suo cartellino è pari a una ventina di milioni. Cifra in linea con le disponibilità della Juventus che, appunto, confida di raccogliere un gruzzoletto dalle cessioni di Perin e Di Gregorio.

Osservato speciale Carnesecchi. Piace all'Inter, ma ha mercato all'estero
Come già anticipato da TMW, il preferito sarebbe comunque l'atalantino Marco Carnesecchi. La squadra mercato bianconera è frenata però dalle richieste altissime dell’Atalanta, che non pare disposta a scendere sotto i 35 milioni di euro. Sullo sfondo resta poi l’ipotesi Alisson - anche lui seguito dall’Inter - destinato a lasciare il posto nella prossima stagione a Mamardashvili.

Articoli correlati
Zoff: "Solo l'Inter è sicura di un posto in Champions. Conte sta facendo un mezzo... Zoff: "Solo l'Inter è sicura di un posto in Champions. Conte sta facendo un mezzo miracolo"
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte... L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello cambiato, serve maggiore solidità"... L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello cambiato, serve maggiore solidità"
Altre notizie Serie A
Zoff: "Solo l'Inter è sicura di un posto in Champions. Conte sta facendo un mezzo... Zoff: "Solo l'Inter è sicura di un posto in Champions. Conte sta facendo un mezzo miracolo"
Candela sulla cena con Totti e Gasperini: "Hanno fatto tutto loro, ho visto complicità"... Candela sulla cena con Totti e Gasperini: "Hanno fatto tutto loro, ho visto complicità"
Galli su De Gea: "Un capitano non dice mai una cosa così. Ognuno pensa al suo orticello"... Galli su De Gea: "Un capitano non dice mai una cosa così. Ognuno pensa al suo orticello"
Juventus, Senesi resta il primo nome per la difesa: ma c'è distanza sull'ingaggio... Juventus, Senesi resta il primo nome per la difesa: ma c'è distanza sull'ingaggio
Bologna, Sartori prepara il mercato: dalla difesa al centrocampo i nomi sul taccuino... Bologna, Sartori prepara il mercato: dalla difesa al centrocampo i nomi sul taccuino rossoblù
Roma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via... TMWRoma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via dell'operazione
Padovano: "Spalletti rispetto a Tudor è un'altra cosa. Vlahovic? Può fare 30 gol... Padovano: "Spalletti rispetto a Tudor è un'altra cosa. Vlahovic? Può fare 30 gol all'anno"
Genoa, Vitinha: "Siamo un gruppo che vuole fare sempre di più. Con la Roma per vincere"... Genoa, Vitinha: "Siamo un gruppo che vuole fare sempre di più. Con la Roma per vincere"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
2 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
3 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
4 Il Como può spendere centinaia di milioni. Quando si affrancherà dal Real Madrid?
5 Bale: "Ho distrutto Maicon. Dopo l'Inter ho capito che non c'era più un limite"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via dell'operazione
Immagine top news n.1 Undici gol su palla inattiva, nessuno peggio della Fiorentina. Ora il crash test contro il Parma
Immagine top news n.2 Anguissa pronto a tornare col Napoli. Ora l'entourage riprenderà le trattative per il rinnovo
Immagine top news n.3 Juventus tra campo e mercato: Spalletti pensa al Pisa, la società al futuro
Immagine top news n.4 Milan, André non si fa e Rabiot dà la carica. L’Inter riposa e Lautaro punta il recupero. Derby, le ultime
Immagine top news n.5 Juve, Vlahovic punta il Pisa: si può fare. Kostic aspetta: sirene dall'estero
Immagine top news n.6 Bonaventura lascia il calcio giocato a 36 anni: oltre 500 presenze e una Supercoppa italiana
Immagine top news n.7 Bonaventura si ritira dal calcio giocato a 36 anni: "Non sento più il fuoco dentro"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.4 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, se vince il derby Scudetto possibile? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Lorenzo Amoruso: "Gudmundsson? In Viola solo a sprazzi quello visto a Genova"
Immagine news Serie A n.3 Onofri: "Fiorentina, Gudmundsson anarchico. Genoa, ottimo lavoro di De Rossi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Zoff: "Solo l'Inter è sicura di un posto in Champions. Conte sta facendo un mezzo miracolo"
Immagine news Serie A n.2 Candela sulla cena con Totti e Gasperini: "Hanno fatto tutto loro, ho visto complicità"
Immagine news Serie A n.3 Galli su De Gea: "Un capitano non dice mai una cosa così. Ognuno pensa al suo orticello"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Senesi resta il primo nome per la difesa: ma c'è distanza sull'ingaggio
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Sartori prepara il mercato: dalla difesa al centrocampo i nomi sul taccuino rossoblù
Immagine news Serie A n.6 Roma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via dell'operazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I tifosi dell'Avellino non gradiscono le foto del compleanno di Izzo: battibecco social col difensore
Immagine news Serie B n.2 Cronologia di un'altra stagione complicata: la Samp prova a fare quadrato al di là delle difficoltà
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Bari considerata a rischio per l'ordine pubblico: trasferta vietata ai pugliesi
Immagine news Serie B n.4 Avellino, c'è un problema sui tiri da fuori: nessuno subisce più gol dalla distanza in Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 28ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.6 Serie B, giudice sportivo: maxi ammenda al Pescara, che tegola! Appiedato Abate (Juve Stabia)
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, che succede? Ora il rischio di buttare un'altra stagione è davvero concreto
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i marcatori: Gomez del Crotone verso la fuga nel Girone C. Avanza Parigi del Latina
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, Tacchinardi: "Novara terza gara in una settimana, necessario fare turnover"
Immagine news Serie C n.4 Deferite nuovamente Trapani e Siracusa, ora la C trema di nuovo: si va verso altre esclusioni?
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si è chiuso il 30° turno: il Benevento si avvicina alla B, l'Ascoli vede l'Arezzo
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Coppitelli: "Al Pinto è dura per tutti, regalato una gioia ai tifosi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Torino, dominio azzurro: un solo ko interno con i granata in oltre 30 anni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello cambiato, serve maggiore solidità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare
Immagine news Calcio femminile n.4 Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'assessora Perini: "Gama un esempio. Ora il calcio è declinato al femminile grazie anche a lei"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”