Inter, si continua a seguire la pista Vicario: in questo mese nuovi contatti con il portiere

Secondo le ultime novità rivelate da Matteo Moretto, l'Inter continua ad essere la squadra italiana maggiormente interessata a Guglielmo Vicario. Nel corso di questo mese, marzo, ci saranno nuovi contatti tra le parti per cercare di avanzare ulteriormente su questa pista.

I numeri di Vicario con la maglia degli Spurs

Al Tottenham Vicario è diventato rapidamente il portiere titolare con oltre 111 presenze totali tra Premier League, coppe e Champions League. Dopo un'ottima prima stagione con alto numero di porta inviolata e parate decisive, ha confermato il suo status anche nelle annate successive, inclusa la 2025/26 dove ha disputato 28 partite in Premier League con 7 clean sheets, 43 gol subiti e un'ottima percentuale di parate, prevenendo goal attesi e contribuendo a 5 clean sheets in Champions League. La stagione disgraziata degli Spurs, che sono però già agli ottavi di Champions, potrebbe favorire un addio del portiere.