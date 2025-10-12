Norvegia, Haaland e Sorloth risparmiati e a casa. Niente amichevole con la Nuova Zelanda

Ci sono dei cambiamenti da apportare nella rosa della Norvegia. L'attuale capoclasse del Gruppo I nelle fasi di qualificazione ai Mondiali 2026, avversaria dell'Italia, in seguito alla manita rifilata a Israele ha deciso di risparmiare alcuni giocatori per l'amichevole in programma contro la Nuova Zelanda tra due giorni.

Infatti, come riferito dalla Federcalcio norvegese, "i giocatori con un programma di partite particolarmente fitto tornano a casa". In ordine Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, Julian Ryerson (Borussia Dortmund), il goleador della Nazionale e del Manchester City Erling Braut Haaland, con il difensore Fredrik Bjørkan del Bodo/Glimt. Anche Felix Horn Myhre (Brann) rientra a casa, ma a causa di un dolore alla caviglia. Sebastian Sebulonsen del Colonia è stato incluso invece nella rosa della nazionale del CT Solbakken.

Queste le ultime dichiarazioni dell'allenatore: "Probabilmente sono l'ultima persona in Norvegia a dire che questo è chiaro", ha dichiarato nel post partita ai microfoni di TV 2. La qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 è sempre più vicina, ma Solbakken non vuole spingersi troppo oltre: "Oggi è stato un altro passo avanti". Con questo risultato, ad ogni modo, l'Italia è stata punita virtualmente con l'obbligo di qualificarsi alla competizione iridata tramite play-off.

Classifica Gruppo I

Novergia 18

Italia 9**

Israele 9

Estonia 3*

Moldavia 0*

* una partita in meno

** due partite in meno