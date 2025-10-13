Missione portata a termine. Erling Haaland lascia il ritiro norvegese e torna a Manchester

Dopo il trionfale 5-0 contro Israele nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, Erling Haaland lascia il ritiro della Norvegia e fa ritorno in Inghilterra per prepararsi alla prossima sfida di Premier League contro l’Everton, in programma sabato 18 ottobre alle 16:00. L’attaccante del Manchester City ha realizzato un tripletta, portando il suo bottino in nazionale a 51 reti, confermandosi ancora una volta leader indiscusso della selezione scandinava.

La federazione norvegese ha deciso di liberare alcuni giocatori dal secondo match della sosta internazionale, un’amichevole contro la Nuova Zelanda, per consentire loro di recuperare energie in vista dei rispettivi club. Oltre a Haaland, rientrano Alexander Sørloth, Julian Ryerson e Fredrik Bjørkan; Felix Horn Myhre ha lasciato il gruppo per un problema alla caviglia.

Con la Norvegia al comando del proprio girone, la qualificazione ai Mondiali appare sempre più vicina. L’Italia, seconda a sei punti di distacco ma con una partita in meno, tenterà di accorciare le distanze sfidando Israele martedì sera. In caso di vittoria contro l’Estonia il 13 novembre, la Norvegia, grazie alla differenza reti favorevole, sarebbe quasi certa di ottenere il pass diretto per la rassegna iridata. Un eventuale k.o. contro gli estoni costringerebbe Haaland e compagni a giocarsi tutto nell’ultima giornata contro l’Italia.

Il secondo classificato del girone, invece, dovrà passare attraverso i playoff di marzo per assicurarsi un posto ai Mondiali. Intanto Haaland torna al Manchester City carico e pronto a continuare la sua stagione da protagonista anche in Premier League.