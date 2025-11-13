Norvegia virtualmente qualificata, Italia ferma sullo 0-0, Ilic va ko: le top news delle 22

L'Italia attacca ma non morde. Dopo poco meno di un'ora di gioco la Nazionale di Gennaro Gattuso a Chișinău contro la Moldova è bloccata sullo 0-0, nonostante i quattro attaccanti schierati dal primo minuto e le innumerevoli occasioni da gol costruite ma non trasformate. Una occasione l'hanno avuta anche i padroni di casa, con una imprecisa conclusione di Postolachi al 33esimo dopo un perfetto cross di Revenco. S'è trattato però di una goccia nel deserto di un primo tempo in cui ai punti gli azzurri avrebbero più che meritato la rete del vantaggio. Chi festeggia già è la Norvegia, che ventotto anni dopo l'ultima volta a giugno parteciperà nuovamente alla fase finale di una Coppa del Mondo. Manca solo la matematica, ma mai come in questo caso è solo un dettaglio. Arriverà domenica sera perché comunque andranno a finire Moldova-Italia e poi Italia-Norvegia è fantascienza pensare che la nostra Nazionale possa rimontare una differenza reti che in questo momento vede Haaland e compagni a +29 e l'Italia a +10.

Dopo una stagione brillante con l’OM (7 gol e 8 assist), Luis Henrique è approdato all’Inter per 23 milioni di euro, sperando di rilanciare la carriera. Ma il suo impatto a Milano è stato deludente: solo 211 minuti in Serie A e 13 in Champions League, senza gol né assist. Dopo le prime apparizioni al Mondiale per Club, il brasiliano è finito ai margini e, secondo Footmercato, sarebbe stato offerto a Monaco, Marsiglia e Lione, anche se è difficile che arrivino proposte all’altezza delle richieste nerazzurre.

Momenti di apprensione in casa Torino per Ivan Ilic, uscito malconcio durante la sfida tra la sua Serbia e l’Inghilterra a Wembley. Al 36’, dopo aver perso palla contro Rashford, il centrocampista granata ha poggiato male la gamba, accusando subito un forte dolore al ginocchio. Lo stesso attaccante inglese, intuendo la gravità dell’episodio, ha immediatamente richiamato l’intervento dei sanitari. Ora il Torino attende con ansia di conoscere l’esito degli esami e l’entità del possibile infortunio.