Torino, visita gradita al "Filadelfia": la squadra incontra il capitano dell'Italia di rugby Brex
Visita gradita oggi al "Filadelfia" di Torino. Il capitano dell'Italia di rugby Inacio Brex, che sabato pomeriggio sfiderà all'Allianz Stadium in un test match di prestigio il Sudafrica, ha incontrato i giocatori granata. Tradizionale scambio di magliette e foto ricordo per i giocatori di Marco Baroni che stanno proseguendo la preparazione in vista del match previsto per il ritorno in campo dopo la pausa contro il Como.
