Nuovo nome per la Juve, le parole di Zaccagni e Torino-Genoa: le top news delle 13

In campo Torino-Genoa, nel lunch match delle 12.30. Il ds granata, Davide Vagnati, nel corso del prepartita ha dichiarato: "L'entusiasmo porta autostima, che aiuta in settimana a lavorare bene. Adesso mettiamo in pratica quanto fatto in settimana e mostriamo l'atteggiamento giusto".

Dal lato opposto il tecnico del Grifone, Patrick Vieira, ha spiegato così la scelta di Ekhator per l'attacco: "Un giovane che deve crescere e per crescere deve giocare. Merita di giocare e ha fatto belle partite anche con l'Under 21. Oggi partita importante, dobbiamo fare bene".

In casa Juventus si pensa già al mercato invernale con l'obiettivo di andare a rinforzare la propria rosa e cercare di aumentare il tasso tecnico della squadra. Uno dei profili seguiti, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe quello del terzino del Chelsea Malo Gusto. Il 22enne è stato campione del mondo con la squadra di Enzo Maresca la scorsa estate e potrebbe essere un obiettivo importante per la corsa laterale. Resta comunque un’alternativa valida Nahuel Molina, giocatore trattato da Comolli fino all’ultimo giorno di trattative estive.

Stasera i bianconeri affronteranno la Lazio all'Olimpico. Capitan Zaccagni a DAZN assicura: "Questa settimana abbiamo lavorato molto bene con il mister. Affrontiamo una grandissima squadra forte fisicamente e tecnicamente, dovremo dare il massimo. Yildiz è un giocatore molto forte e mi piace tanto. Davvero un bel giocatore".

Il Milan pensa al turno infrasettimanale contro l'Atalanta. E per l’occasione, il tecnico rossonero dovrebbe cambiare qualcosa nell’assetto della squadra specialmente negli interpreti. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe ritornare dal primo minuto Fikayo Tomori che contro i nerazzurri di Alberto Gilardino ha riposato, più difficile invece un impiego a sinistra di Estupinian. Le novità riguarderebbero il reparto offensivo con Saelemaekers che potrebbe anche giocare da seconda punta, questa è l’idea che filtra da Milanello mentre Pulisic non sarà ancora a disposizione. Lo statunitense, si legge, potrebbe essere pronto o per la sfida contro la Roma oppure per la trasferta del “Tardini” contro il Parma per l’8 novembre prossimo.