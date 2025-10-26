Verona in vantaggio sul Cagliari: Gagliardini in gol dopo due anni in Serie A
Si sblocca la sfida al Bentegodi. Cross di Giovane da calcio di punizione dalla trequarti, Gagliardini di testa devia la sua traiettoria in modo da mettere fuori causa Caprile. Verona in vantaggio sul Cagliari, 1-0 al 23'. Gagliardini torna al gol che gli mancava da Lazio-Monza 1-1 del 23 settembre 2023.
