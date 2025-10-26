Genoa, Thorsby parla da leader: "Possiamo uscire dalla crisi solo se siamo tutti uniti"

Il centrocampista del Genoa Morten Thorsby ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Torino persa 2-1 e valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Cosa ti rimane addosso?

"Difficile da accettare, Paleari ha fatto due parate incredibili negli ultimi minuti e questo fotografa un po' il momento nostro. Abbiamo fatto una buona partita, ma non abbiamo preso niente e questo spiega la nostra situazione in questo momento. Menomale che possiamo giocare tra 3 giorni".

Come si fa ad uscire dalla crisi?

"Noi individui non siamo importanti, conta il Genoa e dobbiamo prendere i punti. Sono contento per il gol, anche l'anno scorso siamo partiti male. Possiamo uscire solo se siamo tutti uniti".

Segnali positivi, ma classifica ancora preoccupante.

"In questi momenti, è molto importante stare uniti e sapere che abbiamo dei limiti, ma anche dei valori. Dobbiamo pensare anche alle cose che sappiamo fare bene: se giochiamo come nelle ultime partite, penso che ne usciremo. Abbiamo 3 partite molto importanti, dobbiamo vincere".