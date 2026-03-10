Momento da incubo per il Tottenham, mai sei sconfitte di fila nella storia degli Spurs

Il Tottenham cade anche sul campo dell'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, 5-2 il punteggio finale per la squadra di Simeone. Per Tudor è la quarta sconfitta in quattro partite da quando siede sulla panchina degli Spurs. Dopo i ko in Premier contro Arsenal, Fulham e Crystal Palace, è arrivata anche la sconfitta in Champions.

Quella di stasera è una sconfitta da record per il Tottenham: come fa sapere Opta infatti, gli Spurs hanno perso sei volte di fila in tutte le competizioni per la prima volta nella loro storia.