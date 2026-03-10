Momento da incubo per il Tottenham, mai sei sconfitte di fila nella storia degli Spurs
TUTTO mercato WEB
Il Tottenham cade anche sul campo dell'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, 5-2 il punteggio finale per la squadra di Simeone. Per Tudor è la quarta sconfitta in quattro partite da quando siede sulla panchina degli Spurs. Dopo i ko in Premier contro Arsenal, Fulham e Crystal Palace, è arrivata anche la sconfitta in Champions.
Quella di stasera è una sconfitta da record per il Tottenham: come fa sapere Opta infatti, gli Spurs hanno perso sei volte di fila in tutte le competizioni per la prima volta nella loro storia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
3 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"