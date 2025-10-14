Obert a segno con la Slovacchia: "Sensazione bellissima. Pensavo fosse un altro schema"

La Slovacchia ha battuto 2-0 il Lussemburgo in casa grazie anche ad Adam Obert e ha fatto un ulteriore passo in avanti verso il Mondiale del 2026. Il difensore del Cagliari ha segnato il gol del momentaneo 1-0 e successivamente ha spiegato ciò che ha provato ai microfoni dei canali ufficiali della Federcalcio slovacca: "Quando segni un gol per la nazionale, è una sensazione bellissima. Inoltre, nel mio caso, è stato il primo, finora avevo segnato solo con l'Under 21. Ho appena scoperto che è stato il cinquecentesimo gol slovacco. Sono molto felice di aver potuto aiutare la squadra a vincere".

Oltretutto il suo gol è arrivato con il sinistro, non il suo piede preferito: "Stavamo provando degli schemi, e in questo caso non era proprio il nostro. La palla doveva andare ad Haraslin, ho pensato che fosse l'altro schema. Sono contento di essere stato lì, la palla in qualche modo è rimbalzata in porta. Non l'ho nemmeno vista bene. Quando ho visto i ragazzi festeggiare, mi sono unito anche io".

Infine Obert ha analizzato il match: "È stata una partita molto difficile, il primo tempo non è stato proprio l'ideale. Nel secondo tempo abbiamo parlato di cose che dovevano essere migliorate ed è andata molto meglio. Dopo il primo gol, i tifosi ci hanno entusiasmato ancora di più, ci hanno dato più forza e le cose sono andate per il verso giusto".