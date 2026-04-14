Occhio al giallo: Leao, Akanji e De Ketelaere entrano in diffida. La lista completa
Non soltanto gli squalificati. Come sempre, i provvedimenti del Giudice Sportivo hanno allungato la lista dei calciatori che rischiano uno stop in caso di cartellino giallo nelle prossime gare di campionato. Un aspetto ancora più cruciale nella fase decisiva della Serie A.
Entrano nella lista dei diffidati Leao (Milan), De Keteleare (Atalanta), Kristensen (Udinese), Pedro (Lazio), Tourè (Pisa), Valentini (Hellas Verona), Akanji (Inter).
Di seguito la lista completa, considerando anche chi era già diffidato prima delle partite della 32ª giornata:
Atalanta: De Ketelaere, Hien
Bologna: Cambiaghi, Lucumì, Ravaglia
Cagliari: Gaetano, Ze Pedro
Como: Da Cunha, Addai
Cremonese: Vardy, Luperto, Maleh
Fiorentina: Kean, Pongracic
Genoa: Marcandalli, Vitinha
Inter: Akanji
Juventus: Bremer, Kelly
Lazio: Cancellieri, Pedro
Lecce: Tiago Gabriel
Milan: Fofana, Athekame, Saelemaekers, Modric, Leao
Parma: Britschgi, Nicolussi Caviglia
Pisa: Touré
Roma: Mancini, El Aynaoui
Sassuolo: Muric, Fadera
Torino: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan
Udinese: Ehizibue, Karlstrom, Kabasele, Kamara, Kristensen
Verona: Nelsson, Valentini
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