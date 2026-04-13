Milan, Leao sorpreso dai fischi di San Siro. In estate si valuta l'addio: c'è lo United alla finestra

Il pesante ko contro l'Udinese incassato dal Milan si porta dietro non solo delle conseguenze sul piano della classifica - con la qualificazione in Champions tornata pesantemente in discussione - ma segna anche la rottura definitiva tra il Meazza e Rafa Leao. Come infatti scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, sebbene Allegri, la dirigenza e lo spogliatoio (con Rabiot in prima linea) facciano quadrato attorno al numero 10, l’impressione è quella di una tregua armata valida solo fino a giugno. L'obiettivo è blindare la Champions, e il talento del portoghese resta un asset troppo prezioso per essere accantonato ora.

Tuttavia, il malumore del giocatore è evidente. Nonostante l'iperattività social, Leao si è rifugiato in un silenzio ferito e chi gli è vicino parla di un ragazzo sorpreso dalla severità del pubblico rossonero, specialmente dopo i sacrifici fatti quest'anno: ha stretto i denti nonostante una pubalgia lancinante e si è adattato a un ruolo da centravanti che non sente suo. Rafa riconosce i propri errori sotto porta e un digiuno che dura da 45 giorni, ma percepisce un'ingratitudine che scotta.

Il futuro, intanto, sembra già scritto. Con il Milan a caccia di un predatore d’area per la prossima stagione, gli equilibri tattici di Allegri non sembrano più prevedere la scarsa propensione difensiva dello svedese. La strada per l'addio, si legge, sembra piuttosto tracciata ed esclusa l’Arabia, si guarderà con forza alla Premier League, con il Manchester United pronto alla finestra. La vetrina del Mondiale farà il prezzo, ma il puzzle rossonero pare ormai pronto a perdere il suo pezzo più discusso.