Oddi: "Lazio dalla doppia faccia. Mercato? Ora non si può più sbagliare, servono acquisti"

L'ex giocatore della Lazio Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di Radiosei della formazione biancoceleste: "È una Lazio dalla doppia faccia, non riesco a capire dove può arrivare - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Doppia faccia anche dal punto di vista di quello che propone. Dal punto di vista difensivo nulla da dire, ma se non fai i gol è dura pensare di vincere. Purtroppo la Lazio non ha un bomber.

Castellanos sa giocare a calcio, ma l’attaccante deve segnare. Quella è la prima cosa, c’è poco da fare. Noslin mi sta iniziando a piacere. Sbaglia meno, Dia non mi dispiace ma si inceppa. Abbiamo buoni attaccanti, ma dal punto di vista realizzativo non ci siamo.

Botta e risposta Fabiani Sarri sul mercato? Sembra quasi ci sia una smentita del secondo al primo. Grave, anche perché la Lazio è reduce dal problema del blocco passato. Ora non si può più sbagliare, è necessario qualche acquisto importante per pensare di poter arrivare tra le prima sei-sette della classifica. In difesa siamo ok, serve rinforzare l’altro reparto".