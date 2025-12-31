Protesta Lazio con gli arbitri, Oddi: "Non posso credere a degli errori mirati"

Sono giorni caldi in casa della Lazio, con la questione arbitrale che ha fatto discutere ed ha spinto il club biancoceleste a reclamare rispetto per alcune decisioni dei direttori di gara recenti gare della squadra di Maurizio Sarri. Una situazione analizzata dall'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi, che ha detto la sua in merito nel corso di un'intervista rilasciata a Radiosei.

Oddi ha spiegato che la questione arbitrale sta diventando un problema e che ora saranno decisivi i passi che deciderà di compiere il club di Claudio Lotito. Queste le sue parole: "La questione arbitrale sta diventando un problema, spero la società faccia i passi giusti. Io gli errori li comprendo, tutti possiamo commetterli, ma non posso credere siano mirati contro la Lazio", ha fatto notare.

Poi Oddi ha auspicato un ritorno alla normalità delle cose per il prosieguo del campionato: "Bisogna venire a capo di questa situazione. La Lazio è una società importante, nata oltre 100 anni fa".

Una situazione talmente seria che ha spinto il designatore Gianluca Rocchi, ai microfoni di DAZN, a minacciare addirittura le proprie dimissioni: "Non entro in argomenti politici. Io ho detto una cosa a tutti, sia a Simonelli sia a Gravina: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domattina lascio. Su questo non si transige, se qualcuno pensa che non siamo onesti intellettualmente", le parole di Rocchi.