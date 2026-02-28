Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Katia Serra. Riflettori puntati sulla 27ª giornata di campionato, con un occhio di riguardo per la sfida delle 20:45 tra Inter e Genoa e il posticipo di domani sera tra Roma e Juventus. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni.

In questa puntata un’intervista esclusiva a Giovanni Galli. In collegamento anche Federica Brignone, fiore all’occhiello dello sci femminile azzurro, reduce dal trionfo alle Olimpiadi di Milano Cortina con due medaglie d’oro in Super G e Gigante. Non mancherà come al solito lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Focus su quelli che saranno i grandi svincolati a giugno, che potrebbero diventare una bella occasione per tutte le big.