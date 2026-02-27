Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 27^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 27^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Miranda.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Borrelli, Deiola, Felici, Gaetano, Mazzitelli.
Squalificati: Mina.
COMO
Indisponibili: Baturina, Addai, Goldaniga.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Baschirotto.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Gosens, Lamptey, Sabiri, Solomon.
Squalificati: Dodo.
GENOA
Indisponibili: Norton-Cuffy, Otoa.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Bernede, Lovric, Belghali, Lirola, Serdar.
Squalificati: Orban, Al-Musrati.
INTER
Indisponibili: Lautaro Martinez.
Squalificati: Bastoni.
JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Holm, Milik.
Squalificati: Locatelli.
LAZIO
Indisponibili: Basic, Gila, Pedro, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Gaspar, Berisha, Camarda.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Gabbia, Loftus-Cheek.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: De Bruyne, David Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Ndiaye.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Denoon, Scuffet, Stengs, Vural.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Soule, Hermoso.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Cande, Pieragnolo, Boloca.
Squalificati: Walukiewicz.
TORINO
Indisponibili: Adams.
Squalificati: Ilkhan.
UDINESE
Indisponibili: Davis, Solet, Zanoli.
Squalificati: nessuno.
