Novara, Dossena: "I ragazzi ci hanno creduto. Ci sta che qualche elemento fosse sottotono"

Dopo il pareggio in extremis contro l'Arzignano, il tecnico del Novara Andrea Dossena ha commentato: "Ci sta che qualcuno fosse un po' sottotono, chi nell'ultimo mese ha tirato la carretta deve recuperare. Ho visto una squadra che ha calciato in porta quattro volte nei primi otto minuti, siamo partiti forte creando e tenendo il pallino del gioco. Loro ci hanno messo un po' in difficoltà con le palle in profondità, però i ragazzi ci hanno creduto.

Non mi interessa il rigore non dato e concesso all'avversario. Nel secondo tempo ci siamo intestarditi nell'andare per vie centrali, mentre dovevamo giocare di più sull'esterno. Bisogna avere pazienza, non farci innervosire e stare dentro la partita quando gli avversari vanno in vantaggio cercando di perdere tempo. Ci sono state cose positive e altre negative: potevamo essere più incisivi e meno frenetici negli ultimi venti metri, cercheremo di migliorarci".