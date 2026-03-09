Live TMW Bayern Monaco, Stanisic: "Atalanta forte, ma noi domani daremo il massimo"

17:55 – Domani si giocherà Atalanta-Bayern Monaco di Champions League. Josip Stanisic presenta così la gara valida per gli Ottavi d'andata della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 18:15.

18:15 - Comincia la conferenza stampa di Stanisic

Come vi ha preparato il mister per questa partita?

"Sappiamo benissimo che l'Atalanta è una squadra molto forte. Giocano sempre un grande calcio e saranno decisivi negli uno contro uno, e noi dovremmo andare a tutto gas. Vogliamo dare il massimo".

In che ruolo ti piace giocare?

"Sono abituato a giocare dietro soprattutto a destra. Recuperare la palla è diverso rispetto invece ad un contesto più offensivo: sono contento di giocare più avanti. Ci sono tanti giocatori che giocano in quella posizione, ma io voglio farmi trovare pronto".

Cambierà tanto l'assenza di Neuer?

"Il Bayern ha due portieri all'altezza. Purtroppo il fastidio di Neuer non gli consentirà di esserci, però non cambia nulla neanche sotto il profilo difensivo".

Quali sono gli attributi di questa Atalanta?

"Sono una squadra molto aggressiva, non bisogna dimenticare che hanno vinto l'Europa League. L'Atalanta è una squadra che ha molte individualità".

Che ricordo ha di quell'Atalanta-Bayern?

"Brucia ancora essere usciti. L'Atalanta è stata eccezionale come Ademola Lookman che ha fatto addirittura tripletta. Voglio fare un'altra prestazione rispetto a quella sera. Ora testa a domani sera".

Giusto dire che l'Atalanta sia una squadra veloce?

"In Bundesliga ci sono tantissime squadre veloci. Chiaro che l'Atalanta è una squadra dinamica così come la nostra. Non si fanno calcoli iniziali e sul campo bisogna meritarsi la vittoria".

Ha sentito Pasalic e come racconterebbe il suo allenatore?

"No, non ho ancora sentito Mario. Penso che il nostro allenatore stia raccogliendo grandi soddisfazioni tra gioco e risultati, così come è un grande dal punto di vista umano. Kompany sa benissimo come aiutare una squadra come il Bayern".

18:22 - Termina la conferenza stampa