Bayern, bufera su Stanisic: "Luis Diaz si è scusato per il rosso? No, lo abbiamo ringraziato"

Il PSG trattiene il respiro dopo la sconfitta per 2-1 contro il Bayern Monaco in Champions League. Oltre al k.o. sportivo, i parigini hanno perso per infortunio Ousmane Dembélé e soprattutto Achraf Hakimi, uscito in lacrime dopo un durissimo intervento di Luis Diaz. Le prime stime parlano di 3-5 settimane di stop per il laterale marocchino.

Ma a far discutere non è solo la gravità del fallo, ma anche la reazione di Josip Stanisic, che in zona mista ha commentato l’episodio con una battuta di pessimo gusto. "Sa lui stesso che deve essere più intelligente in certe situazioni", ha ammesso il croato, prima di aggiungere ironicamente: "Si è scusato con la squadra? No, lo abbiamo ringraziato! (ride) Scherzo, era felice come tutti noi".

Una frase che ha scatenato l’indignazione dei tifosi del PSG e del Marocco, che hanno riempito i social di critiche verso il giocatore bavarese, accusato di mancanza di rispetto e scarsa sensibilità. Il tecnico del Bayern, Vincent Kompany, ha invece mostrato un tono decisamente più elegante: "All’inizio non sembrava così grave, ma quando un giocatore si fa male penso sempre a quello che è successo a Musiala. Spero che Hakimi si riprenda presto".

Meno tranchant anche Manuel Neuer, che ha definito il rosso "forse eccessivo", mentre il ds Max Eberl ha raccontato come Díaz fosse "sollevato dopo il fischio finale, temeva di aver compromesso la vittoria".