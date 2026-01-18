Oggi Torino-Roma, i convocati di Baroni: assenti i 5 calciatori fuori dal progetto
Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha selezionato 22 calciatori per la gara casalinga valida per la ventunesima giornata di Serie A contro la Roma (fischio d'inizio alle 18). Assenti gli infortunati Schuurs e Dembele, oltre a Masina impegnato in Coppa d'Africa. Out dalla lista, come previsto, quei calciatori che attualmente non fanno parte del progetto granata: Sazonov, Nkounkou, Biraghi, Ilic a Asllani.
Di seguito la lista completa dei convocati del Torino per la gara contro la Roma:
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Coco, Ismajli, Lazaro, Maripan, Pedersen, Pellini.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Kugyela, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
