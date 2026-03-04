La sfortuna non molla Cragno: nuova lesione al tendine d'Achille per il portiere del SudTirol

Era rientrato solo nel weekend dopo un lunghissimo stop di otto mesi, ma la sfortuna si è abbattuta nuovamente sul portiere del SudTirol Alessio Cragno, che ieri - nel corso del match contro la Reggiana - ha rimediato un nuovo infortunio nell'arto che già aveva patito il precedente: gli accertamenti cui si è sottoposto l'estremo difensore, hanno evidenziato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni, saranno valutate le possibili opzioni terapeutiche, ma di sicuro, per la stagione in corso, il classe 1994 non tornerà in campo.

Ecco la nota del club altoatesino:

"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.

A seguito dell’infortunio riportato nel corso della gara di martedì sera sul campo della Reggiana, che ne ha determinato l’uscita anticipata dal terreno di gioco, Alessio Cragno si è sottoposto in data odierna ai previsti accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verranno attentamente valutate le possibili opzioni terapeutiche".