L'olandese torna a volare: Bijlow blinda la porta del Genoa, clean sheet dopo 9 gare

Le mani di Justin Bijlow sulla vittoria del Genoa. L'olandese rossoblù torna a volare e porta alla squadra di Daniele De Rossi tre punti di platino contro una diretta concorrente per la salvezza. Dopo prestazioni in cui ha ricevuto qualche critica di troppo il numero 1 del Grifone mette le ali ed è decisivo con le sue parate nonostante una settimana in cui ha convissuto con un problema fisico. Un mal di schiena che ha rischiato di tenerlo fuori dal campo ma alla fine non solo è tornato a disposizione ma ha messo il suo nome sul risultato della gara del "Ferraris".

Gli interventi decisivi

La prima parata pochi secondi prima del vantaggio di Ellertsson. Scambio fra Adams e Yeboah con quest'ultimo che conclude a botta sicura ma trova l'opposizione dell'estremo difensore che replica sul finire di prima frazione sempre sul numero 10 arancioneroverde e un suo tiro-cross velenosissimo. Nella ripresa ancora efficace su Kike Perez mentre nel recupero, sul diagonale di Adams, la sua manona è provvidenziale a togliere il pallone dall'angolino.

Dopo nove gare un nuovo clean sheet

Un clean sheet importante per il Genoa che blinda la porta dopo nove partite di fila in campionato (l'ultima lo 0-0 di Firenze) in cui ha sempre incassato reti fra la scorsa stagione e quella in corso. Non può che essere felice Daniele De Rossi che in conferenza ha dichiarato: "Ha avuto qualche fastidio in settimana, pensavamo non potesse giocare e invece ha fatto una grande partita".