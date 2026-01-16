Olandesi alla Roma, Malen è l'ottavo. Il primo fu un portiere, Strootman il migliore

Questa mattina la Roma ha ufficializzato l'innesto dell'esterno d'attacco olandese Donyell Malen. Acquistato in prestito oneroso con diritto di riscatto, il calciatore di Wieringen potrà essere riscattato alla fine di questa stagione per una cifra che si aggira sui 25 milioni di euro. Una operazione decollata dopo la decisione di Giacomo Raspadori di preferire Bergamo alla Capitale, portata avanti con quell'Aston Villa che in estate aveva già prestato ai giallorossi Leon Bailey. Quarantanove partite e tredici reti con la maglia dei Paesi Bassi, due partecipazioni agli Europei negli ultimi quattro anni e mezzo, Malen è il terzo calciatore olandese della storia della società giallorossa. Il primo che arriva da una società di Premier League.

Il primo orange a vestire la maglia della Roma fu il portiere Maarten Stekelenburg. Il club capitolino lo ingaggiò nell'estate 2011 per poi cederlo un paio d'anni più tardi al Fulham. Proprio il 2013 fu l'anno dell'acquisto di quello che ad oggi resta il miglior calciatore olandese transitato da Trigoria: Kevin Strootman. La lavatrice ha giocato nella Capitale per cinque stagioni, è arrivato nel 2013 dal PSV per poi salutare nel 2018 e trasferirsi all'Olympique Marsiglia.

Ben altro impatto col mondo Roma hanno avuto i terzini Urby Emanuelson e Rick Karsdorp. Il figlio d'arte Justin Kluivert invece è probabilmente sbarcato troppo presto, due stagioni alla Roma prima di trovare le sue fortune altrove: oggi è un pilastro del Bournemouth. L'estate 2022 è stata quella dell'arrivo in prestito dal PSG di Georginio Wijnaldum. Sbarcò nella Capitale con grandi aspettative, ma un infortubio pregiudicò fin da subito la sua avventura.

Infine Devyne Rensch, l'unico olandese attualmente in rosa prima dell'arrivo di Malen. La Roma l'ha acquistato dall'Ajax lo scorso gennaio e da allora ha collezionato 35 presenze: nemmeno con Gasperini il classe 2003 è un titolare, ma col passaggio delle settimane - anche a causa di una situazione di costante emergenza - si sta ritagliando sempre più spazio.