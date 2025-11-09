Olimpico caldissimo: ovazione per Nela, Rizzitelli e Giannini, fischi per l'ex Zaniolo
Le tre legends giallorosse, Sebino Nela, Ruggiero Rizzitelli e Giuseppe Giannini sono scese in campo e poi sotto la Curva Sud durante il riscaldamento di Roma-Udinese: tutto lo stadio ha regalato loro una meritata ovazione.
Di tutt'altro umore invece l'accoglienza per Nicolò Zaniolo, sommerso dai fischi dello stadio nonostante le scuse per l'esultanza fatta quando vestiva la maglia dell'Atalanta.
