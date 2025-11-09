Roma, Celik: "Sono molto felice, ogni partita cerco di segnare e finalmente ci sono riuscito"
Zeki Celik, oggi autore del gol del raddoppio, parla ai microfoni di Sky dopo il successo casalingo della Roma contro l'Udinese: "sono contento perché il primo gol è molto importante per me. Ogni partita cerco di segnare, oggi ci sono riuscito e sono molto felice".
Non ti prendono in giro i compagni per questo gol?
"Sì, ma sono comunque contento di averlo fatto".
