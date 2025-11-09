Roma, Pellegrini: "Un privilegio lavorare con Gasperini e giocare con ragazzi come Celik"

Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni di Sky dopo il gol che ha aperto la sfida contro l'Udinese in favore della Roma: "Ho già detto che per noi è un’opportunità poter lavorare con un allenatore come il mister, e ce la stiamo prendendo. Come ho sempre detto, questo è un gruppo che ha voglia di fare bene, di lavorare e di sacrificarsi. E lui (Celik, ndr.), forse non è mai stato sottolineato abbastanza, è un ragazzo eccezionale.

Il calciatore può giocare bene o male, come tutti noi, ma come persona è davvero straordinario. Da quando è arrivato si è inserito nel gruppo in maniera spettacolare. Sono anni che è con noi, si sacrifica senza mai dire una parola fuori posto, e quindi sono doppiamente felice quando capitano giornate così belle a ragazzi come lui".