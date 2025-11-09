Live TMW Udinese, Runjaic: "Il rigore ha cambiato la gara. Abbiamo fatto bene"

L'Udinese cade in casa della Roma sotto i colpi di Pellegrini e Celik. In questi minuti, Konsta Runjaic è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match nella consueta conferenza post partita. Diretta testuale a cura di TMW .

20.10 - A breve la conferenza stampa.

20.29 - Inizia la conferenza stampa.

La tua lettura del match?

"Mi congratulo con la Roma, è stata una gara dura per tutti: avevamo un'idea. Abbiamo avuto occasioni da gol, poi il rigore ha cambiato il match. Non parlo dei dettagli, ma della nostra prestazione: abbiamo giocato a un buon livello. L'altra stagione abbiamo giocato qui, oggi è andata meglio: la Roma è una delle top3 del campionato. Sfortunatamente abbiamo perso, congratulazioni a loro: andiamo avanti in vista delle prossime partite".

Goglichidze come sta?

"Prima di tutto, non ha giocato nell'ultima partita per un problema fisico: aveva giocato con la Georgia e non abbiamo forzato. Ha giocato Bertola che ha fatto bene anche oggi, avevamo tanti centrali giovani. Sono felice di tutti: speriamo che Saba torni in buona condizione".

20.34 - Termina la conferenza.