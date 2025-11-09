Roma, Gasperini: "Giusto che la gente sogni lo scudetto. Dovbyk? Non sembra grave"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, analizza così ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-0 sull'Udinese: "Giusto che la gente sogni lo scudetto, arriviamo a questa sosta primi in classifica: è un motivo di orgoglio per noi e di soddisfazione per la gente. Le percentuali le vedremo più avanti".

Si aspettava una gara come questa?

"Sono stati bravissimi contro un avversario non facile, l'abbiamo affrontato con grande determinazione tenendo i ritmi molto alti. Loro cercano molto questo gioco aereo, ma piano abbiamo dominato la gara, nel finale è subentrata un po' di fatica ma questa partita mi rende estremamente soddisfatto considerando il grado di difficoltà".

Quali corde ha toccato con Pellegrini?

"Il giocatore è molto bravo, il ragazzo è molto sano e maturo. Calcisticamente è un giocatore forte, dovevamo ridargli la fiducia che si è meritato. Ora è a posto fisicamente e siamo felici per lui ma anche per noi, perché ne traiamo beneficio".

Chi tira i rigori quando torna Dybala?

"Chi segna, per noi segnare i rigori è una cosa rara. Pellegrini li calcia molto bene, ma anche Dybala aveva una percentuale altissima prima di quello sbagliato col Milan. Da quel punto di vista dovremo essere messi bene, il rigore di stasera era molto importante".

Dovbyk come sta?

"Lo valuteremo domani, non sembra una grande cosa. Per fortuna c'è una sosta di mezzo, ma sono infortuni che magari ti portano via 2-3 settimane e col calcio di oggi sono 5-6 partite. Abbiamo tanti assenti nello stesso reparto, stiamo sopperendo bene. Speriamo di recuperare qualcuno durante la pausa".

Come si va alla sosta da primi in classifica?

"Si va molto bene, anzi dovrebbe essere ancora più lunga. Siamo molto felici anche per questo entusiasmo contagioso che percepiamo. Prendiamo tutto quello che di buono c'è da questo momento".