Inter, la carica di Dumfries: "Siamo pronti e pieni di energia per vincere contro la Lazio"

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Inter, in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico, parla Denzel Dumfries, che ai microfoni di Inter TV ha presentato la sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A.

“La squadra arriva molto bene, siamo carichi - ha dichiarato l’esterno olandese -. È una partita molto importante per il nostro percorso. Siamo pronti e abbiamo tanta energia per vincere oggi”.

Dumfries, spesso protagonista contro i biancocelesti, ha sorriso ricordando la sua tradizione favorevole: “Io in gol nelle ultime tre gare contro di loro? Non lo sapevo, ma è sicuramente un bello stimolo per provare a segnare anche oggi”.

L’esterno nerazzurro ha poi speso parole di rispetto per la formazione di Maurizio Sarri, consapevole della qualità dell’avversario: “La Lazio è una squadra forte, con tante qualità e giocatori tecnici. Bisogna essere pronti e concentrati, servirà una grande partita da parte di tutti”.