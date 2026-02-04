Open VAR, Tonolini: "Giallo giusto per McKennie su Troilo: non è grave fallo di gioco, quindi niente rosso"

Uno dei casi arbitrali che hanno fatto discutere nell'ultima giornata di Serie A è avvenuto in Parma-Juventus, gara finita 4-1 per i bianconeri di Luciano Spalletti. Al minuto 26 l'arbitro Fourneau ammonisce Weston McKennie per fallo su Mariano Troilo. Il direttore di gara valuta l'episodio come 'step on foot', col VAR che analizza il tutto più volte e conferma la decisione dell'arbitro di campo, non rilevando gli estremi per l'espulsione.

Questa la spiegazione di Mauro Tonolini, componente della CAN: "Una situazione in cui si alza la soglia di attenzione degli arbitri: McKennie sbaglia il controllo e prova a recuperare con un movimento verso il pallone. Fourneau, che a nostro giudizio ha fatto molto bene, era ben posizionato. Cartellino giallo corretto pur essendo una situazione limite, come detto in sala VAR è uno step on foot abbastanza alto ma non così alto da essere trasformato in grave fallo di gioco. Fosse stato pochi centimetri più in alto la scelta sarebbe stata diversa e si sarebbe arrivati al cartellino rosso".