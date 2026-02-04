Roma, nuovo stadio: accelerata Campidoglio, atteso il voto per il pubblico interesse

Giornata importante oggi in quel della Capitale. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in Campidoglio si è tenuta la riunione di maggioranza per lo Stadio della Roma: momento significativo che riflette i passi reali che si stanno svolgendo per il futuro del club giallorosso. Il piano al momento è quello di procurarsi la delibera della Giunta Comunale entro 15 giorni, dopodiché verrà il passaggio in almeno sei commissioni dell'Assemblea Capitolina.

Si tratta di Ambiente, Sport, Patrimonio, Mobilità, Urbanistica e Lavori Pubblici. Dal Campidoglio - stando a quanto riferito dal quotidiano romano - riferiscono che l'obiettivo è arrivare in aula per la conferma del pubblico interesse entro fine febbraio. Questo per fare in modo di rispettare soprattutto i termini stabiliti in vista della candidatura dello Stadio della Roma per l'Europeo del 2032.

Intanto nelle ultime ore il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha celebrato il traguardo tagliato delle 30 presenze: "Il capitano della Roma è una cosa che si tramanda da tanto tempo e che ha un certo peso nella nostra città: è chi si occupa, è chi è responsabile della Roma tutti i giorni, a tutte le ore, a tutti i secondi, a tutti i minuti. Anche questo, tra gioie e dolori, è quello che ho sempre cercato di fare. Cercare di trasmettere ai miei compagni quello che era il mio amore per questa maglia. Visti anche i miei compagni, diciamo che sono stati bravi loro capirlo e sono stato bravo io a trasmetterglielo".