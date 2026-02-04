Lazio-Genoa, Tonolini a Open VAR: "Mani di Martin non punibile, parlato anche con FIFA e UEFA"

Mauro Tonolini, componente della CAN, ha spiegato a Open VAR le questioni arbitrali di Lazio-Genoa, gara terminata 3-2 per i padroni di casa in cui sono stati assegnati 3 calci di rigore, due per i biancocelesti e uno per i rossoblù.

La prima analisi riguarda il penalty assegnato per un mani di Aaron Martin dopo il cross di Isaksen rimpallato sulla gamba di Ostigard: "Situazione estremamente complessa ed estremamente limite, ci siamo confrontati anche con FIFA e UEFA condividendo con loro che questa era una situazione di non punibilità, quindi no al calcio di rigore. Solitamente questo braccio così largo porta alla punibilità, ma il rimpallo cambia radicalmente la direzione del pallone rendendo lo stesso inaspettato. C'è vicinanza e non ci può essere attitudine nel tenere il braccio alto per occupare più spazio. Se il cross fosse stato diretto sul braccio ovviamente sarebbe stato punibile. Una situazione che è differente rispetto a Juventus-Cremonese col tocco di Baschirotto e quello di Como-Torino con Maripan. In questi ultimi due casi ci sono auto deviazioni. In più c'è differenza di attitudine, con Maripan e Baschirotto che a differenza di Martin arrivano all'intervento con le braccia già alte".

Quindi il rigore assegnato al Genoa per mani di Mario Gila

"Rigore chiarissimo senza dubbi, tiro intercettato col braccio fuori sagoma".

Chiusura col rigore per mani di Ostigard nel finale di gara:

"Ottimo il lavoro della sala VAR, in questo caso che vanno a scovare un fallo di mano punibile da parte di Ostigard, rigore assolutamente corretto".