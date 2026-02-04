Ufficiale
Pineto, colpo per il futuro: Ferrante ha firmato un triennale. Arriverà in estate
Il Pineto guarda al futuro e si assicura le prestazioni dell’esterno destro di centrocampo Daniel Ferrante attualmente in forza alla Virtus Francavilla in Serie D dove ha collezionato 21 presenze mettendo a segno due reti in questa stagione. Il giocatore resterà nel club pugliese fino al termine della stagione e poi si trasferirà in Abruzzo. Questo il comunicato della società:
"Il Pineto Calcio comunica di aver sottoscritto un contratto preliminare da professionista della durata triennale con il calciatore classe 2005 Daniel Ferrante.
Il giocatore continuerà a vestire la maglia della Virtus Francavilla fino al termine della stagione in corso".
