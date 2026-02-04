Stasera Inter-Torino di Coppa Italia, assente per i granata l'ex Casadei. I convocati
Stasera alle ore 21:00 il Torino è ospite dell'Inter (a Monza) per il quarto di finale di Coppa Italia che inaugura il tabellone. In vista dell'incontro il tecnico Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati.
Sono 21 i calciatori chiamati in causa da Baroni per la partita di Coppa Italia di questa sera che attende il Torino al Brianteo, contro l'Inter. Dall'elenco manca il centrocampista Cesare Casadei, tra l'altro ex della partita, messo fuori gioco da un attacco febbrile dell'ultim'ora.
INTER-TORINO, I CONVOCATI DI BARONI
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Ilkhan, Perciun, Prati, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Zapata.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP