Il Napoli apre le porte al Giugliano: oggi allenamento congiunto fra le due squadre
Allenamento congiunto questo pomeriggio per i nostri ragazzi con l’SSC Napoli, presso l’SSC Napoli Training Center.
Buon test per i ragazzi di mister Di Napoli, che sabato scenderanno in campo allo Stadio Alberto De Cristofaro alle ore 14:30 con il Cosenza, per la venticinquesima giornata Serie C, Girone C.
La proprietà e tutto il club intendono ringraziare la società SSC Napoli per l’ospitalità e la cordialità, augurando le migliori fortune per il proseguo della stagione.
