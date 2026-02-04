Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Paratici è arrivato al Viola Park, novità sullo stadio della Roma: le top news delle ore 18

Paratici è arrivato al Viola Park, novità sullo stadio della Roma: le top news delle ore 18
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:00
Yvonne Alessandro

L'era di Fabio Paratici come nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina comincia oggi. Proprio pochi istanti fa il dirigente, ex Juventus e Tottenham, ha raggiunto il Viola Park. L'uomo mercato di 53 anni si insedia adesso a tutti gli effetti come responsabile della squadra mercato della Fiorentina, con l'obiettivo intanto di portare in fondo al meglio questa stagione nella quale è arrivato in corso d'opera, per poi costruire la squadra gigliata del futuro. Il precedente diesse - da novembre promosso Goretti post-dimissioni di Pradè - rimarrà comunque al suo fianco. Nella giornata di domani, alle ore 13, Paratici si presenterà nelle sue nuove vesti parlando in conferenza stampa dal Viola Park.

Passi avanti nella Capitale. In Campidoglio si è tenuta la riunione di maggioranza per lo Stadio della Roma: momento significativo che riflette i passi reali che si stanno svolgendo per il futuro del club giallorosso. Il piano al momento è quello di procurarsi la delibera della Giunta Comunale entro 15 giorni, dopodiché verrà il passaggio in almeno sei commissioni dell'Assemblea Capitolina. Si tratta di Ambiente, Sport, Patrimonio, Mobilità, Urbanistica e Lavori Pubblici. Dal Campidoglio - stando a quanto riferito dal quotidiano romano - riferiscono che l'obiettivo è arrivare in aula per la conferma del pubblico interesse entro fine febbraio. Questo per fare in modo di rispettare soprattutto i termini stabiliti in vista della candidatura dello Stadio della Roma per l'Europeo del 2032.

Il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso sentenza. Un’ammenda da 50.000 euro all'Inter con diffida, relativamente all'episodio che ha coinvolto il portiere della Cremonese Emil Audero, con il petardo scoppiato a pochi metri dall'estremo difensore grigiorosso. Valorizzata come attenuante la collaborazione del club e la dissociazione mostrata dalla squadra in campo. Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS.

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, intanto ha celebrato così le 300 presenze in giallorosso: "Raggiungere le 300 presenze per me è il sogno che uno ha fin da bambino perché nasci e cresci qui in una famiglia che ti tramanda questo amore per questa società, questi colori e per questo stemma. Cosa rappresenta la Roma per me? Insomma, uno quando inizia a giocare qui si sente un po' dentro una bolla, come se fosse dentro un sogno. Aspetta di svegliarsi, ma poi alla fine ti rendi conto che sei già sveglio e che quindi te lo devi vivere al 100%, come ho sempre fatto, come ho sempre cercato di fare, dando tutto quello che avevo. E tra gioia e dolori posso dire di aver vissuto questo amore per questa maglia al 100% sempre, tutti i giorni".

