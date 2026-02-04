Live TMW Parma, Strefezza: "In Grecia esperienza positiva. Adesso sono a Parma per giocare di più"

Ultimo acquisto del mercato invernale del Parma, Gabriel Strefezza avrà il compito di rinforzare un reparto offensivo che fino a questo momento non ha brillato e che dovrà individuare la chiave giusta per svoltare. L'esterno italo-brasiliano arriva in terra ducale come nuova pedina nello scacchiere a disposizione di mister Carlos Cuesta, in vista della fase finale del campionato. Tra pochi minuti sarà lo stesso Strefezza a presentarsi per la prima volta al mondo gialloblu, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio Tardini.

Ore 17.30 - Ha inizio la conferenza stampa.

Le prime sensazioni da giocatore del Parma?

"È stato bello, sensazioni molto positive. Ho visto un bel gruppo, con tanta voglia. Mi sono trovato subito molto bene".

Com'è andata in Grecia? Adesso quali sono le sue aspettative?

"Voglio fare bene qua. voglio aiutare la squadra. Una squadra giovane ma con tanta voglia. Sono qui per dare una mano".

Ha giocato in più ruoli in carriera. Ce n'è uno che predilige?

"A me piace adattarmi in tanti ruoli: esterno destro, sinistro e seconda punta. Mi piacciono tanti ruoli. Quindi giocherò dove il mister mi metterà e dove servirà aiutare la squadra. Sono a disposizione per tutti i ruoli".

Si aspettava questa chiamata?

"All'inizio no. È stata una trattativa veloce. Quando mi ha chiamato il Parma non ci ho pensato due volte, ho detto subito di sì".

È pronto a indossare l'elmetto?

"Sì sono pronto. Dobbiamo fare partite sporche e avere tanta voglia. Poi per fare punti serve andare sul campo e battagliare fino all'ultimo".

Cosa si sente di promettere?

"Non prometto niente. Ho tanta voglia di giocare e dimostrare il mio valore, aiutando la squadra e i compagni. Sono a disposizione del mister. Voglio aiutare con più assist e gol possibili".

La sua ambizione è di rimanere in Italia o è solo di passaggio?

"Non so ancora il mio futuro. Penso al presente, ad aiutare la squadra a fare punti e a giocare. Poi vedremo cosa succede".

In carriera è stato allenato da allenatori esperti come Baroni e Semplici, giovani come Fabregas e ora Cuesta. Cosa le ha lasciato ognuno di loro e quali sono le prime impressioni del mister gialloblu?

"Con il mister ho parlato in questi giorni e ho visto che ha tanta voglia e idee. Mi è piaciuto subito. Gli altri mister che hai citato li ringrazio tutti, mi hanno aiutato tanto e posso solo dire grazie".

A Lecce era capitano. Pensa di poter diventare un leader di questa squadra?

"La squadra è giovane, con bravi ragazzi. Io sono uno dei più vecchi e proverò a dare una mano anche in campo. Se riesco aiutare anche fuori farò di tutto".

Oristanio e Ondrejka non hanno segnato, come li aiuterà?

"Spero di aiutarli, così come tutti gli altri. Quello che conta adesso è fare punti e aiutare il Parma".

Si è posto un obiettivo personale?

"Ho voglia di fare bene e aiutare il Parma".

Gol e assist?

"Non ho obiettivi, voglio fare il più possibile".

Che avversario vi aspettate domenica?

"Una partita difficile. Non è facile giocare col Bologna, la stiamo preparando nel migliore dei modi. Cercheremo di andare là a fare punti, che è quello che ci serve, e fare una buona gara".

Si aspetta di giocare subito?

"Devi chiedere al mister! Io sono pronto".

Cosa non ha funzionato in Grecia?

"Per me è stata un'avventura molto positiva, ho anche realizzato il sogno di giocare in Champions League. Adesso sono venuto a Parma per giocare di più, essere titolare ed essere felice".

Nella tua carriera ha segnato tre gol al Parma.

"Spero di segnare ora con questa maglia e di fare assist. Ma la cosa più importante è fare punti".

Ore 17.39 - Termina la conferenza stampa.