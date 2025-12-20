Openda e non solo, sta arrivando la Juve di Spalletti? Nelle ultime sette partite sono sei vittorie

La Juventus ha vinto sei delle ultime sette partite tra tutte le competizioni, dopo che aveva ottenuto solo cinque successi nelle prime 16 gare ufficiali di questa stagione. Già questo dato fa capire come in casa bianconera stia cominciando a cambiare il vento, con un Luciano Spalletti che inizia a ingranare anche sotto il profilo dei risultati (che poi è la cosa che conta). Il -1 dalla zona Champions (e dal quarto posto occupato proprio dalla Roma) è lì a testimoniare i progressi della Juventus, come squadra ma anche come singoli.

Il primo è Openda, che nel pre partita avevo speso parole importanti per lo stesso Spalletti ("Mi ha dato tanto per migliorare come giocatore, effettivamente sono migliorato, ho sentito tanto la sua fiducia e questo mi aiuta"), per poi ritrovare il gol in un campionato (il primo in Serie A, ndr) a distanza di 253 giorni, ovvero da 8 mesi e 9 giorni, dallo scorso 11 aprile in Wolfsburg-Lipsia di Bundesliga.

E poi Conceicao, che non segnava all'Allianz Stadium in gare ufficiali dallo scorso 16 febbraio contro l'Inter in Serie A. Corsi e ricorsi che adesso vanno in aiuto della Juventus.