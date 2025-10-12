Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Prestito solo di nome: Lois Openda è un giocatore della Juve a tutti gli effetti

Prestito solo di nome: Lois Openda è un giocatore della Juve a tutti gli effettiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
Ivan Cardia

La Juventus ha puntato forte su Lois Openda e tornare indietro non è più un’opzione. L’operazione complessiva da 45 milioni di euro (3 per il prestito oneroso e 42 per il riscatto) è infatti a titolo temporaneo solo di nome: la permanenza diventerà automatica con la semplice salvezza in Serie A. Di fatto, una clausola simbolica per la Juve, molto fiduciosa sull'ex Lipsia, destinato a siglare un contratto fino al 2030, con ingaggio annuale da circa 4 milioni di euro netti.

L’impatto iniziale, certo, non è stato quello atteso. Openda è arrivato a Torino nell’ultimo giorno di mercato e ha faticato ad ambientarsi: appena 135 minuti in campionato e 69 in Champions League, senza gol né lampi degni di nota. Anche in nazionale, con il Belgio di Rudig Garcia, non è riuscito a invertire la rotta. L’ultima rete risale all’11 aprile 2025, quando con la maglia del Lipsia aveva firmato il 3-2 sul Wolfsburg: da allora, un digiuno lungo sei mesi.

Le attenuanti non mancano. Il classe 2000 è stato inserito in corsa in una squadra ancora in costruzione e deve assimilare le richieste tattiche di Igor Tudor. Il tecnico croato sta lavorando su un 3-4-2-1 pensato per sfruttarne la velocità e la profondità, due caratteristiche che possono renderlo un’arma decisiva nel girone di ritorno. Allo stesso tempo, però, l'abbondanza lì davanti sembra quasi u problema per l'ex difensore. I numeri in carriera, però, parlano per Openda. A Torino si aspettano di vederli in campo.

Articoli correlati
Juventus, retroscena Openda: il riscatto è (quasi) obbligatorio, in estate serviranno... Juventus, retroscena Openda: il riscatto è (quasi) obbligatorio, in estate serviranno 42 mln
Juventus, digiuno Openda: colpo da 43 milioni di euro ma sono sei mesi che non trova... Juventus, digiuno Openda: colpo da 43 milioni di euro ma sono sei mesi che non trova il gol
Tudor, emicrania d'attacco: David, Openda e Vlahovic fuori dal gioco. Juve, dove... Tudor, emicrania d'attacco: David, Openda e Vlahovic fuori dal gioco. Juve, dove sono i gol?
Altre notizie I fatti del giorno
Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta... Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off... Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off
Mercato Inter tra retroscena e futuro: Bonny poteva giocare in Premier, quante scadenze... Mercato Inter tra retroscena e futuro: Bonny poteva giocare in Premier, quante scadenze
Milan, dolori nazionali. Pulisic fa ben sperare, si fermano Estupinan e Saelemaekers... Milan, dolori nazionali. Pulisic fa ben sperare, si fermano Estupinan e Saelemaekers
Prestito solo di nome: Lois Openda è un giocatore della Juve a tutti gli effetti Prestito solo di nome: Lois Openda è un giocatore della Juve a tutti gli effetti
Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a... Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a Trento
Sosta in Serie B, cosa è successo fino a questo momento: le medie voto delle 20 squadre... Sosta in Serie B, cosa è successo fino a questo momento: le medie voto delle 20 squadre
Trezeguet, Vieira, Capello, Bebeto e Nela: gli interventi più interessanti dal Festival... Trezeguet, Vieira, Capello, Bebeto e Nela: gli interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
3 I fratelli Esposito festeggiano la prima gioia azzurra di Pio: "Ma che c*** di gol"
4 I centravanti tutti a segno, un rigore sbagliato e una bella Italia: le migliori foto dall'Estonia
5 Come segna l'Italia di Gattuso: 13 gol nelle prime tre partite, è record assoluto tra i ct
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Immagine top news n.1 Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off
Immagine top news n.2 Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a Trento
Immagine top news n.3 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.4 Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio
Immagine top news n.5 Tre colpi, un messaggio: forse abbiamo davvero risolto il problema del 9
Immagine top news n.6 L'Italia dei centravanti. Tutti a segno a Tallinn: Estonia battuta 3-1, play-off a un passo
Immagine top news n.7 Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
Immagine news Serie A n.3 Milan, le condizioni di Saelemaekers non preoccupano: ecco quando può rientrare
Immagine news Serie A n.4 Camolese: "Anche senza mercato estivo, la Lazio ha dei valori. Ed è destinata a migliorare"
Immagine news Serie A n.5 I centravanti tutti a segno, un rigore sbagliato e una bella Italia: le migliori foto dall'Estonia
Immagine news Serie A n.6 Gilmour in panchina anche con la Scozia: "Mai bello, voglio dimostrare al mister che sbaglia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica
Immagine news Serie B n.4 Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fracchiolla sul mercato: “Rimpianto Corona, ma a gennaio torneremo alla carica”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Immagine news Serie C n.2 Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Immagine news Serie C n.3 Mallahi: "La Pro Vercelli mi ha convinto, qui si gioca con intensità e divertimento"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscé avverte: "L’Atalanta U23 è una squadra pericolosa. Servirà massima attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Aronica: "Grandolfo sta dando tutto, ma ha bisogno di rifiatare"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi accoglie Luciani: "Tra gli svincolati era il migliore. Può partire titolare”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?