Sassuolo, Grosso: "Como senza italiani? Ieri il Real in Champions non aveva spagnoli..."

Nel corso dell'odierna conferenza stampa prima del match di campionato contro il Como, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato anche degli avversari e del lavoro di Cesc Fabregas:

Fabregas ha detto: "Mi piace guardare il Sassuolo, è una squadra che non mi fa cambiare canale". Le chiedo un commento...

"Lo ringrazio e ricambio i complimenti. Vedo che percorso hanno intrapreso, vedo le idee che hanno messo nel percorso sostenuti dalla possibilità di poter integrare la loro rosa e li ringrazio e ricambio i complimenti".

Cosa pensa del Como in campo senza italiani?

"Ho letto poco fa che il Real ieri non aveva spagnoli. Questo è il calcio moderno, dobbiamo provare ad adattarci e a crescere".

Il Como può arrivare alla prima finale di Coppa Italia?

"Quando vai ad analizzare le partite, io mi faccio tante domande, le gare vanno analizzate bene e il Como ha le qualità per fare bene così come l'Inter. Sarà una bellissima partita tra due squadre diverse ma molto forti e che hanno la possibilità per poter ambire a un grande traguardo".

Un suo giudizio sul calcio di Fabregas. Con un grande centravanti possono ambire allo Scudetto?

"Questi sono pensieri loro. È un club che ambisce a diventare più forte di com'è e complimenti a loro per quello che stanno facendo".