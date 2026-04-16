Liverpool, il cordoglio per Manninger: "Chiuse qui la carriera, c'è profondo dolore"

Nel giorno della tragica scomparsa di Alex Manninger a causa di un incidente stradale, anche il Liverpool si unisce al cordoglio del mondo del calcio per l'ex portiere austriaco. Manninger ha chiuso la carriera proprio con i Reds nel 2016, andando a ricoprire il ruolo di terzo portiere alle spalle di Mignolet e Karius, senza apparizioni in partite ufficiali.

"Il Liverpool è profondamente addolorato per la morte dell'ex portiere Alex Manninger all'età di 48 anni. L'austriaco era arrivato ad Anfield nel luglio del 2016 per vivere l'ultima stagione della sua lunga carriera con la maglia dei Reds. Ingaggiato come portiere di riserva esperto, ha disputato due amichevoli ed è stato convocato per 4 partite ufficiali durante quella stagione.

Nel corso di due decenni ha militato in tante squadre europee come Salisburgo, Arsenal, Fiorentina, Juventus e Augsburg. Ha collezionato 33 presenze con l'Austria, la prima della quali nell'agosto '99. In questo momento difficile, i pensieri del Liverpool sono rivolti alla famiglia e agli amici. Riposa in pace Alex".