Ita Airways, che sorpresa: la compagnia aerea dedica l'A330 Neo a De Rossi

Iniziativa curiosa da parte di Ita Airways, compagnia aerea di bandiera italiana, che ha voluto rendere omaggio a Daniele De Rossi, allenatore del Genoa e storico ex centrocampista della Roma, dedicandogli un aereo. Da oggi esiste infatti l'A330 Neo che, come si apprende dai canali social di Italia Trasporto Aereo S.p.A, celebra proprio il tecnico del Grifone.

A testimoniarlo è la frase che è stata scritta sotto il post: "Alcune storie finiscono per appartenere a tutta l’Italia. Oggi celebriamo un fuoriclasse italiano dedicando un A330 Neo a chi incarna l’anima e i valori della Nazionale".

De Rossi vanta 117 presenze e 21 gol con gli Azzurri, 4 gettoni e una rete con l'Italia Olimpica, 16 apparizioni e 3 centri con l'Under 21, 4 partite con l'Under 20 e 3 gare e 2 gol con l'Under 19. Inoltre nel suo palmares annovera un Mondiale, conquistato nel 2006 con Marcello Lippi, e un Europeo Under 21, vinto invece nel 2004.