Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Verso Genoa-Sassuolo, Orsi: "De Rossi ha dato carattere, neroverdi 'troppo' tranquilli"

Verso Genoa-Sassuolo, Orsi: "De Rossi ha dato carattere, neroverdi 'troppo' tranquilli"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 12:30Serie A
Paolo Lora Lamia

La domenica di Serie A comincia con Genoa-Sassuolo, sfida in cui la voglia dei rossoblù di conquistare punti salvezza si contrappone alla serenità dei neroverdi che comunque vogliono migliorare la loro classifica.

Dagli studi di Sky, Nando Orsi ha parlato così prima della partita: "Se non vince oggi, ancora deve soffrire. Vedo però Lecce e Cremonese ancora a 27 punti. L'unico problema del Genoa è la serenità del Sassuolo: non ha mai rischiato, giocando anche bene. De Rossi ha dato il suo carattere e in casa ha fatto soffrire anche squadre importanti. Capisce l'importanza della partita e, se non va in affanno, può anche portarla a casa. Il Sassuolo gioca tranquillo, ma talvolta la tranquillità sfocia anche in superficialità".

Articoli correlati
Conte o Allegri? Orsi: "Come ct prenderei Italiano, Palladino o Grosso, serve rischiare"... Conte o Allegri? Orsi: "Come ct prenderei Italiano, Palladino o Grosso, serve rischiare"
Orsi: "Fossi in Meret, scapperei dal Napoli. Il -7 dall'Inter è anche colpa dell'alternanza... Orsi: "Fossi in Meret, scapperei dal Napoli. Il -7 dall'Inter è anche colpa dell'alternanza tra portieri"
Orsi: "Il Parma si deve ancora salvare. Lazio? C'è stata una piccola svolta" Orsi: "Il Parma si deve ancora salvare. Lazio? C'è stata una piccola svolta"
Altre notizie Serie A
Malagò e Abete sono già in campagna elettorale per la FIGC: si cerca una coalizione... Malagò e Abete sono già in campagna elettorale per la FIGC: si cerca una coalizione
Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Elphege, Conte conferma... Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Elphege, Conte conferma i Fab 4
Inter, visto il Bodo Glimt? Cola a picco 5-0 con il Viking ed è decimo in campionato... Inter, visto il Bodo Glimt? Cola a picco 5-0 con il Viking ed è decimo in campionato
Genoa-Sassuolo, c'è anche Bonucci in tribuna. Ecco qual è il suo ruolo in FIGC ora... Genoa-Sassuolo, c'è anche Bonucci in tribuna. Ecco qual è il suo ruolo in FIGC ora
Koné firma la rete del pareggio a Marassi: il Sassuolo riprende il Genoa, é 1-1 Koné firma la rete del pareggio a Marassi: il Sassuolo riprende il Genoa, é 1-1
Fischi per Leao, Ferrara: "Tutto il Milan brutto contro l'Udinese, non solo lui" Fischi per Leao, Ferrara: "Tutto il Milan brutto contro l'Udinese, non solo lui"
Genoa-Sassuolo, parapiglia all’intervallo negli spogliatoi: espulsi Ellertsson e... TMWGenoa-Sassuolo, parapiglia all’intervallo negli spogliatoi: espulsi Ellertsson e Berardi
Roma, scontro totale tra Ranieri e Gasperini: a fine stagione ne resterà soltanto... Roma, scontro totale tra Ranieri e Gasperini: a fine stagione ne resterà soltanto uno
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Galliani si tira fuori dalla corsa per la presidenza FIGC: "Malagò il migliore possibile"
Immagine top news n.1 Il caos attorno a Leao: ieri pensava di dover uscire già dieci minuti prima. L'episodio
Immagine top news n.2 Cairo sulla conferma di D'Aversa al Torino: "Non è deciso, ma ne sto parlando con Petrachi"
Immagine top news n.3 Retroscena Roma, litigi continui Gasp-Massara. Il DS spesso torna da solo dalle trasferte
Immagine top news n.4 Presidente FIGC, Marotta spinge per Malagò, il Milan lancia la candidatura di Galliani
Immagine top news n.5 Zaniolo show a San Siro. L'Udinese lo riscatterà dal Galatasaray, già ci sono le cifre
Immagine top news n.6 Gravina attacca: “Alla Politica non frega nulla della Nazionale. Mie dimissioni un atto d’amore”
Immagine top news n.7 Inter, con il Como è l'ora della verità: Chivu si affida a Calhanoglu e Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Malagò e Abete sono già in campagna elettorale per la FIGC: si cerca una coalizione
Immagine news Serie A n.2 Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Elphege, Conte conferma i Fab 4
Immagine news Serie A n.3 Inter, visto il Bodo Glimt? Cola a picco 5-0 con il Viking ed è decimo in campionato
Immagine news Serie A n.4 Genoa-Sassuolo, c'è anche Bonucci in tribuna. Ecco qual è il suo ruolo in FIGC ora
Immagine news Serie A n.5 Koné firma la rete del pareggio a Marassi: il Sassuolo riprende il Genoa, é 1-1
Immagine news Serie A n.6 Fischi per Leao, Ferrara: "Tutto il Milan brutto contro l'Udinese, non solo lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Iemmello: "Il gol di un portiere lo avevo festeggiato in Benevento-Milan, mai subito"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si chiude la 34ª giornata: tre gare in programma in questa domenica
Immagine news Serie B n.3 Reggiana-Carrarese, ultima spiaggia contro sogno playoff: è già una finale
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Spezia-Mantova: la salvezza passa dal Picco
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Padova-Empoli: all’Euganeo è sfida ai confini del baratro
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Sappiamo che dobbiamo vincere per l'obiettivo. Dovremo essere pronti a tutto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giannotti 'osservato speciale' della Pro Vercelli. Lo scout del club oggi a vedere il Trento
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: Capuano decisivo in Ternana-Perugia. Pari Juve
Immagine news Serie C n.3 Anche il Livorno ricorda Piermario Morosini: maglia speciale per la gara contro l'Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Arezzo col favore degli scontri diretti. Ma con l'obbligo di vincere oggi per pressare l'Ascoli
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Hellemons già al lavoro per la prossima stagione: occhi sui giovani della Primavera
Immagine news Serie C n.6 Serie C, continua la 36ª giornata: tantissime sfide in programma domenica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…