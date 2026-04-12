Verso Genoa-Sassuolo, Orsi: "De Rossi ha dato carattere, neroverdi 'troppo' tranquilli"

La domenica di Serie A comincia con Genoa-Sassuolo, sfida in cui la voglia dei rossoblù di conquistare punti salvezza si contrappone alla serenità dei neroverdi che comunque vogliono migliorare la loro classifica.

Dagli studi di Sky, Nando Orsi ha parlato così prima della partita: "Se non vince oggi, ancora deve soffrire. Vedo però Lecce e Cremonese ancora a 27 punti. L'unico problema del Genoa è la serenità del Sassuolo: non ha mai rischiato, giocando anche bene. De Rossi ha dato il suo carattere e in casa ha fatto soffrire anche squadre importanti. Capisce l'importanza della partita e, se non va in affanno, può anche portarla a casa. Il Sassuolo gioca tranquillo, ma talvolta la tranquillità sfocia anche in superficialità".